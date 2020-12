Volley A2/F: Per la Lpm Bam Mondovì l'incubo è finito! I tamponi al Covid-19 sono tutti negativi! Il Puma può finalmente tornare in campo!

E' la notizia che tutti attendevano dopo aver tenuto ben incrociate le dita: I nuovi tamponi per la ricerca del Covid-19 effettuati dalle pumine della Lpm Bam Mondovì hanno dato tutti esito negativo! Un risultato che apre le porte al tanto sospirato ritorno in campo delle "Rossoblù". Dopo più di un mese di stop e sei rinvii, dunque, le ragazze di Delmati possono tornare a parlare di pallavolo giocata.

Sabato prossimo, dunque, la Lpm Bam Mondovì scenderà regolarmente in campo per un rientro di "fuoco", visto che la prima avversaria del Puma dopo questo lungo periodo di inattività sarà la capolista Acqua & Sapone Roma. La squadra partirà in pullman alla volta della Capitale nella giornata di venerdì, per poi scendere in campo il giorno seguente e ritrovare sul taraflex la forte squadra giallorossa dell'ex pumina Sofia Rebora. Ecco il comunicato apparso pochi minuti fa sulle pagine social della Lpm:

SI TORNA IN CAMPO !

Dopo un lunghissimo stop finalmente l’LPM BAM Mondovì potrà tornare a giocare!

Gli esiti dei tamponi effettuati nella giornata di ieri hanno dato l’esito sperato: le pumine sono negative!