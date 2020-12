Narrazioni virtuali con la tecnica del kamishibai: così le storie d'Òc raggiungono i bambini della Valle Stura

In Valle Stura, presso la sede dell’Unione Montana, è attivo lo sportello linguistico occitano che, nei suoi 16 anni di attività, ha rappresentato il nucleo da cui si sono sviluppate innumerevoli iniziative di valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale occitano, realizzate grazie ai finanziamenti previsti della Legge 482/99 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

Le difficoltà a svolgere attività in presenza a causa delle misure messe in atto per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 non hanno però scoraggiato gli operatori coinvolti, che si sono adoperati per dare una nuova forma all’iniziativa.