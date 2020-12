In arrivo abbondanti nevicate sul basso Piemonte: non ci saranno chiusure notturne sulla Torino-Savona

Autostrada dei Fiori comunica comunica che, considerate le previsioni meteo che annunciano abbondanti nevicate previste da questa notte e per la giornata di domani (2 dicembre), nel basso Piemonte ed alta Liguria, non ci saranno chiusure notturne per lavori lungo la A6, la Torino-Savona, in entrambi i sensi di marcia.

L'invito resta comunque sempre quello di muoversi soltanto per ragioni di lavoro o per motivi validi: "Si raccomanda di restare a casa per garantire una migliore pulizia delle strade e non creare disagi per i mezzi di soccorso, data l'emergenza emergenza Covid-19".

Seguiranno eventuali aggiornamenti.