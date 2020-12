Nevicate a Cuneo e operazioni di sgombero: ecco dove si può (e non si può) lasciare la macchina

Vista la nevicata in corso, il Comune di Cuneo ricorda che tra il 15 NOVEMBRE ed il 15 APRILE di ogni anno, durante le nevicate e nelle ventiquattro ore successive vige il divieto di sosta:

Nelle strade a senso unico di circolazione sul lato sinistro della carreggiata rispetto al senso di marcia consentito, salvo diversa segnalazione;

Nelle strade a doppio senso di circolazione sul lato della carreggiata corrispondente ai numeri civici dispari;

E' consentita la sosta temporanea dei veicoli in occasione delle nevicate, previa collocamento di adeguata segnaletica stradale verticale: in piazza DUCCIO GALIMBERTI - area centrale rialzata rispetto al sedime carrabile, con esclusione dell’arco temporale che va dalle ore 17:00 del lunedì alle ore 20:00 del martedì

Il divieto assoluto di parcheggio sotto i portici e le aree coperte delle piazze;

veicoli di qualsiasi tipo lasciati in sosta in zona vietata quando siano in atto le operazioni di sgombero della neve, durante e dopo le nevicate, verranno rimossi d’autorità e trasportati alla depositeria autorizzata dall’Amministrazione Comunale

Ai proprietari dei fabbricati e/o i conduttori degli stabili e/o agli esercenti attività prospettanti sulla pubblica via, è fatto obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi per una larghezza di metri 1, 00 (metri uno) a partire dal muro del fabbricato.