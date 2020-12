Il lavoro sopravvive alle restrizioni del Covid: ci sono 5000 posti in cerca di candidati

La pandemia non ha fermato la caccia all'occupazione da parte delle persone che sono alla ricerca di un lavoro. Ecco perché assume particolare importanza l'edizione 2020 di Io Lavoro, la fiera che ormai storicamente fa incontrare domanda e offerta di impiego, ma che per il 2 e 3 dicembre si presenta nella sua versione completamente digitale, vista la situazione socio-sanitaria.

All'indirizzo internet dell'appuntamento incontri, workshop e appuntamenti si tengono dalle 10 alle 18. Sono oltre 130 gli incontri online su tematiche legate al mondo del lavoro, tenuti da specialisti del settore. Iscriversi richiede meno di un minuto e si ha la possibilità di interagire in live chat. E sono cinquemila i posti di lavoro in vetrina, offerti da 158 realtà tra aziende, agenzie per il lavoro e centri per l’impiego. Grande spazio - visto il momento - soprattutto a professioni sanitarie e socioassistenziali. Ma anche il turismo è pronto a fare la sua parte, in attesa della ripartenza dopo l'emergenza Covid.