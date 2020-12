Savigliano, parcheggi: il pagamento della “zona blu” resta, niente sospensione

Niente sospensione dei parcheggi a pagamento “zona blu” a Savigliano. Il sindaco Giulio Ambroggio ha risposto all’interrogazione presentata dalla consigliera comunale Claudia Giorgis (M5S), in cui chiedeva se, considerata la situazione di emergenza sanitaria e la necessità di ridurre la capienza del trasporto pubblico, fosse possibile sospendere temporaneamente il pagamento “al fine di faciliterà anche nella nostra città gli spostamenti in sicurezza”.

“La sospensione del pagamento dei parcheggi è fortemente sconsigliata - ha tuttavia replicato il primo cittadino - soprattutto in periodo natalizio come quello che sta iniziando in questi giorni. Infatti, sospendere il pagamento significherebbe trasformare le nostre piazze in una sorta di garage a cielo aperto; invece i nostri negozi hanno bisogno che si crei la massima rotazione di auto per permettere a tutti di trovare sempre posto per parcheggiare e quindi agevolare l’acquisto nei nostri negozi. Per questi motivi riteniamo di non dover sospendere il pagamento dei parcheggi blu”.