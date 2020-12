Settore wellness, progetti didattici e turismo outdoor: in Langhe e Roero 340 mila euro per lo sviluppo di nuovi servizi turistici

Nella seduta dello scorso 25 novembre 2020, il Consiglio di Amministrazione del GAL Langhe Roero Leader ha approvato la graduatoria che vede finanziate - con un contributo pubblico erogato pari a circa 340 mila euro - 18 domande di contributo presentate da 10 aziende agricole (che in ottica di multifunzionalità si diversificano in agriturismi e/o fattorie didattiche) e 8 microimprese del settore turistico, in coerenza con le linee programmatiche delineate dal PSL nell’ambito “Turismo rurale sostenibile”.

Pubblicati il 30 gennaio 2020, i Bandi “Creazione e sviluppo di servizi al turista, anche in ottica di fruibilità e accessibilità per tutti” - attivati sulla Misura 19 Leader del PSR regionale, Operazioni 6.4.1 e 6.4.2 del Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL - erano stati più volte prorogati sino alla scadenza del 23 luglio, a causa dell’emergenza sanitaria, per aiutare gli imprenditori ad elaborare una visione di più ampio respiro, che permettesse di affrontare con più tempo e maggiore serenità eventuali nuovi investimenti.

I Bandi, che prevedevano un contributo in conto capitale del 40% delle spese rendicontabili, erano rivolti agli operatori, aventi sede in area GAL, che intendessero ampliare la propria gamma di offerta creando e sviluppando nuovi servizi turistici (diversi da pernottamento, ristorazione, enogastronomia e food-wine): un appello alla fantasia e alla creatività, per differenziare le proposte e stimolare quindi il turista a vivere esperienze finora inedite, prolungando di conseguenza la sua permanenza in Langa e Roero.

I 18 progetti in graduatoria sono relativi ad altrettanti interventi ubicati in Alta Langa (8), Langa del Barolo (4), Langa del Barbaresco (3), Roero (3), con un importo rispettivamente del 47%, 18%, 18% e 17% del contributo totale elargito: una ricaduta sul nostro territorio, nel breve periodo, di investimenti per circa 1 milione di euro, con un rilevante effetto moltiplicatore in termini di crescita e sviluppo.

Saranno così finanziate – nel settore del wellness – ben dieci piscine, oltre a vasche idromassaggio, solarium, percorsi fitness indoor e outdoor: servizi implementabili esclusivamente all’interno di strutture ricettive e/o di ristorazione e complementari alla fruizione enogastronomica ed escursionistica del territorio, finalizzati ad offrire agli ospiti occasioni di relax e benessere e migliorare quindi la qualità dell’offerta.

Vanno in questa direzione anche i sette progetti didattici presentati; volti a coinvolgere direttamente il turista in attività formative ed educative per la trasmissione in forma ricreativa di tradizioni, saperi e sapori locali, gli investimenti spaziano dall’allestimento di cucine per show-cooking alla realizzazione di curiosi percorsi tra frutteti e noccioleti, dalla proposta di laboratori per avvicinarsi al mondo dei formaggi, dei dolci e dei vini, a ricerche simulate del tartufo, fino ad arrivare ad originali attività sportive e meditative da svolgere tra i vigneti (ad esempio lo yoga-wine) e sui terrazzamenti. Un’occasione anche per rivalutare gli elementi tipici dell’ambiente rurale, con interventi di ripristino di antichi manufatti ed il conseguente aumento del “valore scenico” del paesaggio tradizionale.

Presenti anche iniziative nell’ambito del turismo outdoor, soprattutto con l’offerta di servizi cicloturistici (noleggio e-bike, stazioni di ricarica, attività di assistenza e manutenzione, predisposizione di locali e spogliatoi per i cicloamatori etc.).





Elemento comune a tutti i progetti presentati è l’inserimento delle nuove proposte in reti, circuiti, itinerari territoriali di promozione e/o commercializzazione, proprio nell’ottica di rafforzare le relazioni tra le imprese e il dialogo con il territorio e i suoi operatori.





È molto soddisfatto dell’esito il Consiglio di Amministrazione del GAL, il cui neo eletto Presidente Carlo Rosso sottolinea che: «Oggi il nostro territorio, per essere turisticamente attrattivo, deve offrire esperienze complete, differenziate e volte a soddisfare le esigenze di tutti. Le preziose risorse di cui il nostro territorio è dotato, da quelle paesaggistiche e culturali a quelle enogastronomiche, valorizzato dalla creatività imprenditoriale della nostra gente che ha saputo ancora una volta mettersi in gioco e lavorare in un’ottica di ‘sistema’, possono fare la differenza. Ritengo particolarmente qualificante che alcuni dei progetti presentati siano stati anche pensati per lo sviluppo di un turismo accessibile a tutti (‘for all’), con accorgimenti specifici per persone con disabilità o esigenze particolari: un aspetto che - unitamente all’attenzione all’ecosostenibilità dei servizi offerti – rende la proposta recettiva più completa e, accompagnata dalla crescente attenzione alle dinamiche ‘smart’ e ‘green, più competitiva».

Proprio per accompagnare le imprese nelle scelte progettuali percorribili per una sempre maggiore accessibilità turistica “for all”, il GAL ha offerto ai beneficiari del Bando, che hanno manifestato interesse, la possibilità di fruire di una consulenza personalizzata da parte di un professionista qualificato della Consulta per le Persone in Difficoltà (CPD): uno strumento prezioso per ampliare la proposta di servizio turistico della propria azienda con un livello adeguato di accessibilità e fruibilità per tutti, creando quindi un’opportunità di ulteriore arricchimento e qualificazione della propria offerta e di conseguenza dell’offerta del territorio di Langhe e Roero





La graduatoria è pubblicata sul sito internet del GAL www.langheroeroleader.it.