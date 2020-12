Si ricerca segreteria commerciale

CHI TI CERCA

BuonLavoro SRL insegna il marketing ai parrucchieri di tutta Italia. Ogni anno i nostri corsi vengono frequentati da circa duemila fra titolari e collaboratori, con risultati straordinari.

Numeri alla mano siamo l'azienda leader nel settore di riferimento.

In ufficio a Niella Tanaro i colleghi che ti aspettano sono cinque: la necessità di inserire una persona a cui affidare questo ruolo nasce dalla costante crescita del gruppo.

QUALI REQUISITI DEVI POSSEDERE

La ricerca si riferisce a profili femminili o maschili.

Titolo di studio minimo: diploma di maturità.

Ottima padronanza dell'italiano, scritto e parlato.

Spirito di iniziativa e capacità di operare in autonomia.

Empatia e capacità di relazionarsi con gli altri.

Zero permalosità, e voglia di scegliere un lavoro per motivazioni superiori allo “stipendio”.

Non lavori “per” noi, ma “con” noi: qui i tuoi valori valgono quanto il tuo talento.



COSA FARAI



Verrai formato in maniera eccellente e affiancato da un team.

Ti verrà affidata un'Area del territorio italiano da gestire: riceverai tutti i contatti di quell'area che richiedono informazioni e ti occuperai di trasformarli in clienti.



COSA TI OFFRIAMO

Assunzione a termini di legge.

Lavoro a tempo pieno, dal lunedì al venerdì, quaranta ore settimanali.

Sede di lavoro: Niella Tanaro.



COME CANDIDARTI



Invia la tua candidatura a partner@parrucchieripro.it

Allega al tuo curriculum una pagina in cui ci racconti in tre righe perché facciamo bene a valutare te per questa opportunità !

(consiglio: presentati al colloquio dopo aver visionato www.imprenditoridellabellezza.it)