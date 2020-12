Superbonus 110%: informati presso l'agenzia Generali di Cavallo, Parola e Lavigna

Superbonus 110%: come previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i contribuenti che effettuano i lavori rientranti nella detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus) previste per gli interventi di miglioramento energetico e strutturale, possono scegliere di portare in detrazione le spese in 5 anni oppure optare alternativamente per uno sconto in fattura da parte del fornitore o la cessione del credito.

Entrando nel dettaglio, per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi definiti dall'art. 119 del Decreto Rilancio, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale, è possibile optare:

per un contributo, sotto forma di sconto in fattura , fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

per la cessione del credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Anche Generali Italia ha previsto delle soluzioni per la cessione del credito. In particolare, a fronte della cessione del credito di imposta dei clienti, l’offerta di Generali Italia prevede di erogare come rimborso delle spese sostenute:

il 102% di liquidità ai privati (proprietari e affittuari di abitazione) e condomini;

il 100% alle ditte esecutrici dei lavori che hanno accesso a Superbonus 110%.

A tutti i soggetti cedenti del credito, Generali Italia offre:

un servizio dedicato attraverso una piattaforma digitale finalizzata a supportare il processo amministrativo;

una piattaforma dedicata a fornire le informazioni sul processo e la documentazione necessaria;

un’offerta assicurativa agevolata per le famiglie, i professionisti e le imprese edili.

Per quanto concerne l'assicurazione, Generali Italia ha previsto delle soluzioni dedicate a:

Privati proprietari o affittuari di abitazioni;

Condomini;

Professionisti (ingegneri, Architetti, Geometri progettisti di impianti);

Imprese edili.

Per quanto riguarda i professionisti, obbligati per legge alla stipula di una assicurazione, Generali Italia propone una duplice opzione di offerta con coperture di Responsabilità Civile Professionale per asseverazione e certificazione dei lavori eseguiti e delle relative spese:

con possibilità di estendere i massimali anche oltre al massimale di legge;

con polizza tailor made su single project o per aziende.

Per le imprese edili sono previste le seguenti tipologie di polizza:

Polizza di Responsabilità Civile per imprese fino a 5 mln di fatturato per i danni a terzi nello svolgimento delle attività;

Polizza di Responsabilità Civile delle imprese artigiane (es. fotovoltaici, cappotto) nell’esecuzione dei lavori;

Polizza All Risk di esecuzione dei lavori, a garanzia anche delle preesistenze, con sezione RCT ed RCT del Committente e garanzia di fornitura (fino a 5 anni) sugli impianti;

Garanzia postuma Rimpiazzo e Posa in opera a copertura dei danni materiali e diretti alle opere di isolamento termico (anche errori di progettazione o difetti del materiale fino a 10 anni dalla fine lavori);

Garanzia Decennale Postuma (Sismabonus) per i danni materiali e diretti ad un immobile civile di nuova costruzione causati da rovina parziale e/o totale derivanti da difetti di costruzione.

La nostra agenzia è disponibile a dare tutte le informazioni necessarie e i link per il SIMULATORE e per la PIATTAFORMA Deloitte con relative istruzioni di accesso.

Il SIMULATORE consentirà una prima impressione dell’applicazione del SuperBonus 110% sulla proprietà, attraverso l’accesso alla PIATTAFORMA Deloitte invece si potrà iniziare la procedura di caricamento della pratica e comprendere i documenti necessari.

L’Agenzia Generale di Cuneo di Aurelio Cavallo, Claudio Parola, Luigi Lavigna si trova a Cuneo, in via Cascina Colombaro 34.

Telefono 0171-456811

Sito internet https://www.agenzie.generali.it/cuneo