Lega Salvini Premier Cuneo: "Dalla Regione oltre 3 milioni e 700 mila euro al cuneese"

È notizia di questi giorni l'approvazione all’unanimità in Consiglio regionale della modifica alla legge 19/2020 sulla specificità montana del Vco e sugli interventi a favore dei territori montani delle altre province Un aggiustamento di carattere tecnico e formale che ha permesso all’assessore Andrea Tronzano di inviare alle province interessate, tra cui Cuneo, la lettera ufficiale che definisce con certezza l’ammontare della cifra dei canoni idrici. Il provvedimento per quanto riguarda il cuneese dal 2020 e per gli anni a venire, porterà nelle casse della Provincia di Cuneo 3.743.689,95 euro di canoni idrici, derivanti dalle grandi derivazioni idroelettriche. L’ammontare del trasferimento dovuto nell’esercizio finanziario è già stato comunicato al Presidente della Provincia Federico Borgna. "Un risultato che parla del lavoro fatto in questo primo anno al governo dell’ente regionale - commenta il Commissario provinciale Lega Salvini Premier Senatore Giorgio Maria Bergesio - all’insegna del pragmatismo e della grande attenzione ai territori e alle loro esigenze. Ringrazio l’assessore Icardi e i consiglieri Demarchi e Gagliasso, rappresentanti della nostra Provincia in Regione, per la capacità e l’attenzione dimostrata su questo importantissimo tema