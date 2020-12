Covid, Paolo Demarchi (Lega): "Eccellente il lavoro del laboratorio del S.Croce e Carle nel processare i tamponi del cuneese"

“Dietro gli hot spot regionali, dietro i tamponi e i test – conclude il consigliere cuneese della Lega Demarchi – c’è il lavoro dirigenti specialisti, tecnici di laboratorio, personale che opera da otto mesi 24 ore su 24, sette giorni su sette. A ognuno di loro devo un ringraziamento personale perché le eccellenze non devono essere dimenticate perché chiuse in laboratorio, per far funzionare una prima linea operativa che concorre a salvaguardare la salute e la vita di tutti i cuneesi”.