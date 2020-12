Savigliano, per il momento niente Covid Hotel a La Gran Baita

In un’interrogazione al sindaco Giulio Ambroggio , la consigliera di opposizione, Claudia Giorgis (M5S), ha chiesto aggiornamenti in merito alla possibilità di creare un Covid Hotel nella città di Savigliano: “Sono circolate voci in merito alla richiesta da parte della direzione Asl, su input della Regione Piemonte, di creare un Covid Hotel nella nostra città per alcune decine di ospiti”.

La struttura individuata tempo fa dall’Asl è l’Hotel La Gran Baita, ma al momento non sembrano esserci altri aggiornamenti, come confermato nella risposta scritta del primo cittadino: “L’Asl Cn1 tempo fa mi ha informato che sarebbe sua intenzione aprire presso l’Hotel La Gran Baita un centro covid per ammalati non gravi. Il rapporto - specifica Ambroggio - è comunque tra Asl cn1 e la proprietà della struttura che deve comunque essere a norma per poter ospitare ammalati di quella natura. Ad oggi non vi sono più stati segnali in questo senso”.

Al momento il sindaco non si è espresso sulla possibile individuazione di altre strutture che potrebbero servire come Covid Hotel.