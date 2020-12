"Io non sono una collezionista. Io sono un museo": all'Unitre Cuneo lezione su Peggy Guggenheim

Dopo il buon successo di partecipazione da parte degli associati, Unitre Cuneo propone per giovedì 3 dicembre 2020 alle ore 15,30 una nuova lezione online: “Art of This Century”: chiacchierando con Peggy Guggenheim.

Io non sono una collezionista. Io sono un museo.

E’ questa la frase iconica di una delle donne più influenti e straordinarie del Novecento, una vita spesa con l’arte e per l’arte. Peggy Guggenheim, il cui vero nome era Marguerite Guggenheim (New York 26 agosto 1898 – Camposampiero, 23 dicembre 1979), è stata una collezionista d’arte e mecenate statunitense. Raccolse una nota collezione d’arte moderna in Europa ed in America e, dopo essersi trasferita nel 1949 a Venezia, la espose in un museo sul Canal Grande che porta il suo nome e che divenne una delle attrazioni più visitate della città.

Silvana Cincotti, laureata in Storia dell’Arte presso l’Università degli Studi di Siena, analizzerà la sua intensa biografia e guiderà gli intervenuti a comprendere le ragioni alla base della collezione.