Savigliano: disponibili i nuovi buoni alimentari per le famiglie in difficoltà

A partire da domani oggi, mercoledì 2 dicembre, sarà possibile usufruire dei buoni per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità. I buoni sono stati messi a disposizione per coloro che sono in difficoltà rispetto all’emergenza Covid-19. Si dovrà presentare domanda rivolgendosi al Consorzio Monviso Solidale compilando l'apposito modulo.

I richiedenti dovranno dichiarare la situazione socio-economica del nucleo familiare e la situazione emergenziale per cui necessita della misura urgente di solidarietà alimentare. Verrà data priorità ai nuclei non assegnatari di sostegni pubblici.