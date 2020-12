Saluzzo con le Terre del Monviso si candida a Capitale italiana della cultura 2024. La presentazione verrà trasmessa in diretta sulla pagina facebook del Comune di Saluzzo (@comunedisaluzzo) e sul sito comune.saluzzo.cn.it , venerdì 4 dicembre alle 17 dal complesso del Monastero di Santa Maria della Stella, nuovo centro congressi e sede della Fondazione CRSaluzzo che ne ha attuato il restauro, dopo anni di degrado e di abbandono.

Non vengono rilasciate dichiarazioni in merito al progetto che, dall’elenco degli ospiti e per le peculiarità dell' ex Capitale del Marchesato come delle Terre intorno al Monviso, si preannuncia come progetto di macroarea culturale e turistica, articolato in più ambiti e ricco di relazioni extraregionali e transfrontaliere.Top secret fino a venerdì.

Fitto il parterre di relatori: interverranno Marco Piccat, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, Monsignor Cristiano Bodo, vescovo della Diocesi di Saluzzo, Marco Bussone, presidente Uncem, Mauro Calderoni, sindaco di Saluzzo, Federico Borgna, presidente della Provincia di Cuneo, Vittoria Poggio, assessore alla cultura della Regione Piemonte, Paolo Verri, coordinatore pro bono della candidatura, Direttore generale della Fondazione Matera-Basilicata 2019, artefice della realizzazione di Matera capitale Europea della cultura 2019.

Parteciperanno alla presentazione sindaci e presidenti delle Unioni Montane delle Terre del Monviso e inoltre: Federico Pizzarotti, sindaco di Parma; Silvia Marchionini, sindaco di Verbania, Mauro Gola, presidente di Confindustria Cuneo e di Camera di commercio di Cuneo, Antonio De Rossi, Politecnico di Torino, Maria Lodovica Gullino, vice rettore Università di Torino; Carlo Petrini, presidente dell'Università degli studi di Scienze Gastronomiche, Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte, Marco Galateri di Genola, presidente Fondazione Artea, Giovanni Quaglia, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Giandomenico Genta, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Silvio Viale, presidente Associazione Culturale Torino, la Città del Libro per Salone Internazionale del Libro di Torino, Maria Cattaneo Leonetti, presidente FAI Piemonte e Valle d’Aosta, Dominique Moulin, presidente della Communauté de Communes du Guillestrois et du Queyras, Chantal Eymeoud, presidente della Communauté de Communes Serre-Ponçon, Sophie Vaginay, presidente della Communauté de Communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon, Mariano Allocco , Stefania Belmondo, Sergio Berardo, Paolo Pejrone, Fredo Valla.

