A Savigliano, arrivano gli “shop angels”: i giovani scendono in campo a sostegno del commercio cittadino

I ragazzi della Consulta Giovani diventano “shop angels”, adottando i negozi saviglianesi per accompagnarli nel nuovo progetto multimediale “Katasì”, ideato insieme a Bewond Software, Etinet e Ascom Savigliano.

Una piattaforma virtuale per la promozione dell'acquisto locale a cui hanno già aderito 71 attività saviglianesi e che permetterà al commercio cittadino di conquistare più visibilità sul web e una maggiore connessione con la clientela.

Un progetto creato e seguito interamente dai giovani: “E’ il nostro modo di restituire qualcosa alla città” spiega il presidente della Consulta Giovani Filippo Mulassano presentando la nuova iniziativa.

“Sin dal primo lockdown, come Consulta Giovani abbiamo voluto aiutare in qualche modo la comunità. Abbiamo prima organizzato una raccolta fondi a favore dell’ospedale di Savigliano, ora vogliamo aiutare i commercianti, una delle categorie più colpite. La piattaforma web è una vetrina che mostra i volti dei commercianti. Il nostro è un modo per sostenere il circuito cittadino che in passato a sua volta ci ha sempre sostenuto nelle nostre iniziative. Nel momento in cui non ci sono più attività, il problema non è solo dei commercianti, ma della città stessa”.

“Katasì”, dal piemontese “acquista qui” avrà come obiettivo quello di invogliare la cittadinanza a comprare proprio nei negozi “di vicinato”. Lo farà attraverso diversi fasi.

La prima, già completata, è stata quella della realizzazione del sito web da parte dei giovani, tutti under 21, di Bewond Software, con il supporto dell’azienda Etinet. “Siamo cinque giovani universitari e ci siamo occupati del lato tecnico - spiega Riccardo Brero -. L’applicazione web si compone di una home page principale, con i collegamenti ai negozi divisi per categoria. All’interno sono presenti tutte le informazioni sul negozio, sui commercianti e sui prodotti in vendita. Insieme abbiamo inserito le informazioni di contatto, per chiamare direttamente il negoziante telefonicamente o via whatsapp".

“Un’iniziativa che mi è piaciuta subito perché ho percepito la forza dal basso dei giovani, la voglia di reagire in questo momento - commenta Valerio Ferrero di Etinet - Noi abbiamo supervisionato e aiutato i ragazzi a capire che certe scelte vanno pensate con attenzione per guardare a un percorso nel lungo termine. Il messaggio importante ai commercianti è che hanno un valore e che non sono soli. Ci sono 50 ragazzi della Consulta che daranno loro una mano con un’architettura innovativa”.

La piattaforma sarà ufficialmente online dall’8 dicembre, quando partirà la seconda fase dedicata alla promozione social. “Abbiamo ideato una pagina Facebook e Instagram con presentazioni grafiche, piccole interviste ai commercianti - aggiunge Mulassano -. Un metodo che sarà seguito direttamente dai nostri 'shop angelsi, i quali ‘adotteranno’ i commercianti per aiutarli nei vari aspetti tecnici”.

“Sono contento - commenta l’assessore Paolo Tesio - perché spesso la Consulta Giovani è associata alla creazione di eventi o a un’offerta puramente ludica, anche se aveva già risvolti culturali o di aggregazione, in questo modo mostra un altro importante aspetto. Abbiamo provato a metterci in gioco con uno strumento multimediale, una piattaforma online per promuovere l’acquisto locale e le attività, coinvolgendo sia commercianti sia giovani”.

Il progetto, che gode del patrocinio del Comune di Savigliano e della Banca CrSavigliano, è anche supportato da un merchandising ad hoc: una shopper, una borraccia, una felpa e una maglietta, che saranno omaggiati ai clienti attraverso un circuito preciso: accumulando scontrini per un valore minimo di dieci euro si potranno presentare all’Ufficio Turistico, a partire da cinque euro si potranno ottenere i vari gadget.

“Abbiamo visto l’impegno diretto nei confronti del nostro mondo - aggiunge il direttore Ascom Savigliano Livio Raballo - Mi fa piacere che si siamo riusciti a concretizzare le idee di cui parlavamo da tempo in un progetto con un team vincente. E’ qualcosa di veramente utile alle imprese che hanno subito risposto bene all’iniziativa, partecipando con entusiasmo da subito. Vogliamo che sia un progetto da portare avanti nel tempo”.

“L’iniziativa esprime la volontà di andare avanti anche in questa situazione - conclude il sindaco Giulio Ambroggio - non ci arrendiamo, cerchiamo di superare questi ostacoli e queste difficoltà”.

I commercianti interessati ad aderire a Katasì possono inviare una mail all’indirizzo: katasisavigliano@gmail.com