Alba, da sabato in corso Italia arriva il mercato ambulante

Importanti novità per corso Italia, l'arteria che da piazza Ferrero si dirama in direzione di corso Langhe e zona Moretta. Da sabato 5 dicembre prenderà il via il mercato ambulante, che sarà costituito da un'importante rappresentanza di operatori – una quarantina - abitualmente collocati nelle vie Vittorio Emanuele II e Cavour e in piazza Duomo.



L'istituzione del mercato settimanale in corso Italia sarà temporanea, fino a quando cioè il commercio ambulante potrà fare ritorno nella sua completezza in centro storico, dove oggi vigono le restrizioni di sicurezza anti-Covid19.

La circostanza è particolarmente favorevole per l'arteria cittadina in vista delle festività natalizie. Il corso sarà così ulteriormente movimentato, ora che i negozi in sede fissa sono aperti e l'atmosfera del Natale è stata ricreata dalle tradizionali luminarie, installate grazie alla sinergia tra i Comitati di via aderenti all'A.C.A., la Banca d'Alba e il Comune di Alba, con il coordinamento dell'Associazione Commercianti Albesi.

Nei giorni scorsi è stato inoltre ufficializzato da parte del Comune l'introduzione, nei parcheggi a pagamento di corso Italia, della rotazione bioraria obbligatoria: la sosta “blu” potrà durare al massimo due ore, per consentire un'opportuna rotazione favorevole alla clientela delle varie attività che affacciano sulla via. Dalla prossima settimana saranno installate relative segnaletica e cartellonistica.



«Il Comitato di corso Italia – affermano Enrico Garino, referente degli esercenti dell'area e Marco Scuderi, responsabile Marketing del Territorio dell'A.C.A. - apprezza entrambe le iniziative e ringrazia l'Amministrazione comunale per l'attenzione riservata al mondo del commercio in una zona che gradisce una sempre maggiore inclusione nel centro storico e nelle sue dinamiche».



Il sindaco di Alba Carlo Bo: «Con piacere ho incontrato i referenti dell’A.C.A. e del corso per discutere della nuova collocazione del mercato cittadino settimanale. Le attività della via hanno accolto molto bene questa novità, dimostrandosi costruttive e collaborative. Il mio appello di primo cittadino è a supportare commercianti e mercatali albesi con i nostri acquisti, ma di farlo nel massimo rispetto delle disposizioni anti contagio per tutelare la sicurezza di tutti e scongiurare future chiusure».