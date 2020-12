Alba: dodici totem digitali per scoprire gli eventi cittadini in agenda

Nel fine settimana sono stati installati ad Alba dodici totem digitali con QRCode per poter conoscere i principali eventi promossi dell’Assessorato al Turismo e alle Manifestazioni.



L’utilizzo dei totem, che saranno inaugurati in occasione delle "Notti della Natività", è semplice e intuitivo: basterà, infatti, inquadrare il QRCode col proprio telefono cellulare per collegarsi direttamente alla sezione dedicata agli eventi cittadini presenti sul sito creative-alba.com, una nuova piattaforma che verrà ulteriormente implementata nelle prossime settimane.



Spiega Emanuele Bolla, assessore al Turismo, Eventi e Manifestazioni: “Sperimentiamo un nuovo modo di comunicare gli eventi albesi, più moderno e maggiormente orientato alla consapevolezza ambientale. Già in occasione della Fiera del Tartufo abbiamo usato questo sistema con risultati incoraggianti, consentendoci un risparmio di risorse e una minor produzione di rifiuti. Cercheremo di digitalizzare il più possibile la comunicazione legata alle manifestazioni e di raccogliere la sfida ambientale lanciata dagli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 dell’ONU. Ringrazio la consigliera Stefania Balocco che ha seguito insieme a me questa iniziativa, condividendone i principi che guardano verso la sostenibilità ambientale delle manifestazioni”.