Alba, mercato in corso Italia: viabilità modificata dalle 6 alle 15

La conferma è arrivata oggi dal Comune. Come già anticipato nei giorni scorsi da queste pagine , dopodomani, sabato 5 dicembre, il mercato prefestivo della capitale delle Langhe farà il suo debutto in corso Italia.

Nella nuova sede troveranno posto oltre quaranta banchi non alimentari, tradizionalmente collocati in via Vittorio Emanuele II, piazza Risorgimento e via Cavour saranno spostati, in via temporanea e in base al criterio di anzianità, lungo il corso tra piazza Ferrero e corso Langhe.



Per la presenza del mercato, dalle ore 6 alle 15 corso Italia non sarà accessibile ai mezzi e sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. Chi arriverà da corso Langhe dovrà svoltare prima del ponte ferroviario, a sinistra in via in Duccio Galimberti e a destra in via Pola, mentre chi arriva dalla rotonda di piazza Ferrero potrà attraversarla sia in direzione di via Liberazione sia di via Luigi Einaudi.



I banchi rimanenti saranno invece collocati in stalli ancora liberi in piazza Cagnasso e in piazza Garibaldi, dove il mercato si svolgerà regolarmente così come il Mercato della Terra in piazza Pertinace e il mercato dei contadini in piazza Prunotto.



In città, per iniziativa degli assessori al Commercio, Marco Marcarino, e al Turismo e Manifestazioni, Emanuele Bolla, sono in corso di installazione totem illustrativi per spiegare ai cittadini la nuova dislocazione. Il sabato e la domenica, inoltre, per garantire la sicurezza e il distanziamento richiesto dalle norme anti-Covid l’Amministrazione comunale ha organizzato maggiori controlli da parte della Polizia Municipale, delle forze dell’ordine e dei volontari delle associazioni di protezione civile cittadine.



Il sindaco di Alba Carlo Bo: “Sono soddisfatto non solo di essere venuto incontro alle richieste dei nostri mercatali, che da mesi ormai vivono una situazione di difficoltà, ma anche che la scelta abbia incontrato il gradimento dei commercianti di corso Italia, incontrati nei giorni scorsi. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato a questa nuova organizzazione a partire dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, da cui dipendono le autorizzazioni per la sicurezza. Mi auguro che anche gli utenti del mercato apprezzino questa nuova disposizione e supportino gli ambulanti coi loro acquisti, sempre nel rispetto delle distanze e delle regole igienico-sanitarie”.



“In questi mesi di emergenza sanitaria – spiega l’assessore Marco Marcarino – sono state sperimentate più postazioni in città, cercando di venire incontro alle esigenze dei mercatali e dei loro clienti, conciliandole con le norme per la sicurezza. Questa collocazione sembra unire al meglio le istanze di tutti, garantendo al contempo maggiore spazio per il distanziamento”.