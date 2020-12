A Cavallermaggiore, un'altra classe prima della scuola media è stata messa in quarantena fino al 14 dicembre 2020. Solo domenica scorsa era giunta la comunicazione della dirigente scolastica e del sindaco in cui annunciavano la messa in quarantena di un'altra classe prima delle medie.

In città, il numero dei positivi invece sta calando, ad oggi risultano 52 di cui 3 ospedalizzati, mentre dall'ultimo aggiornamento del sindaco di domenica risultavano 62, di cui 4 ospedalizzati.