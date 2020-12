A Centallo la Croce Rossa consegna farmaci a domicilio, servizio attivo per gli over 65

A Centallo è ripartito il servizio di consegna a domicilio dei farmaci. Il servizio è rivolto ai centallesi con più di 65 anni che vivono da soli, agli individui non autosufficienti e per quanti si trovano in quarantena o in isolamento fiduciario.



Il servizio è curato dalla Croce Rossa e, al fine di usufruire del servizio, è sufficiente contattare il proprio medico di base comunicando l'intenzione di usufruire della consegna a domicilio.



I volontari sotto il coordinamento di Filippo Bramardi, si occuperanno di ritirare la ricetta e il farmaco e di consegnarlo al domicilio. Il servizio è attivo da lunedì a giovedì inoltre la Croce Rossa si farà carico di anticipare il pagamento del ticket alla farmacia.



Per assistenza è anche disponibile il numero verde 800 065510. Iniziativa facente parte del progetto nazionale “Il tempo della gentilezza”.