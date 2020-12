Confesercenti Cuneo scrive al Capo dello Stato: “Chiediamo di abolire le tasse per il 2020 a tutti gli imprenditori”

Parte da Confesercenti Cuneo, la petizione indirizzata per chiedere la totale abolizione delle tasse.“Ho firmato la petizione "Sergio Mattarella: no tasse per imprenditori anno 2020" perché Confesercenti è convinta che sollevare gli imprenditori dal pagamento delle tasse, sia l’unico vero e concreto aiuto che lo Stato può dare agli italiani

Spiega il direttore generale di Confesercenti della provincia di Cuneo, Nadia Dal Bono.

“Chiedo a tutti di sostenere e promuovere questa iniziativa e scrivere il proprio nome sulla petizione - ha concluso il direttore generale Confesercenti -. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere 100 firme e abbiamo bisogno del sostegno di ognuno di voi. In pochi minuti, facendo sentire la nostra voce fino a Roma, possiamo davvero fare molto per l’economia del nostro Paese, le nostre aziende, i nostri dipendenti e le famiglie di ognuno di noi. Non fate mancare il vostro appoggio, grazie”.

Per saperne di più e leggere la petizione, clicca qui:



http://chng.it/mRxXpZhRwg