Dpcm Natale, Conte: “Dal 21 dicembre no agli spostamenti tra Regioni. A Capodanno limitiamo le cene ai conviventi”

“Questo non sarà un Natale meno autentico” con queste parole del premier Conte ha concluso il suo intervento nel presentare il nuovo Dpcm Natale.

Confermato il sistema delle regioni colorate gialle, arancioni e rosse: “Sta funzionando, ci sta permettendo di dosare gli interventi e di dare misure ben differenziate per territorio, senza inutili penalizzazioni. Nel corso dell’ultimo mese abbiamo piegato la curva dei contagi, con rt sotto l’1 (ad oggi è dello 0.91%) con un calo degli accessi ai Pronto Soccorso e alle Terapie Intensive. Continuando così nel giro di un paio di settimane tutte le regioni saranno gialle, ma dobbiamo scongiurare una terza ondata a gennaio attraverso nuove misure più stringenti dal 21 dicembre al 6 gennaio”.

Ecco dunque le misure previste dal nuovo Dpcm.

SPOSTAMENTI

Come era già emerso, dal 21 dicembre al 6 gennaio saranno vietati da una regione all’altra, anche per raggiungere le seconde case. Il 25, 26 dicembre e il 1° gennaio sono vietati anche gli spostamenti da un comune all’altro.

Su tutto il territorio nazionale vige il coprifuoco dalle 22 alle 5. A Capodanno sarà valido dalle 22 alle 7 (due ore in più).

Ci si potrà spostare per esigenze lavorative salute e necessità. “Chiarisco che per necessità si intende ad esempio anche prestare assistenza a persone non autosufficienti” ha specificato il premier.

Consentito sempre il rientro presso il domicilio e la propria residenza.

RIENTRI DALL’ESTERO

Chi rientra dall’estero per turismo tra il 21 dicembre al 6 gennaio dovrà sottoporsi alla quarantena. I turisti stranieri, saranno sottoposti alla stessa misura.

IMPIANTI SCIISTICI

Gli impianti sciistici saranno chiusi dal 4 dicembre sino al 6 gennaio, nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio sospese anche le crociere.

SCUOLA

Dal 7 gennaio riprenderà la didattica in presenza per le scuole secondarie di secondo grado al 75% (superiori).

BAR e RISTORANTI

Nell’area gialla, bar e ristoranti sempre aperti anche a pranzo. Nell’area arancione e rossa, saranno aperti dalle 5 alle 22 solo per asporto, mentre la consegna a domicilio sarà sempre possibile.

VEGLIONI

Nessun imposizione, ma fortemente raccomandato un massimo di 10 persone per i veglioni di Capodanno.

“Non possiamo entrare nelle case e imporre delle stringenti limitazioni, ma possiamo dare una forte raccomandazione, cerchiamo di rispettarla. Cerchiamo di non ricevere non conviventi, soprattutto in queste occasioni”.

ALBERGHI

Aperti in tutta Italia il 31 dicembre, ma la sera “no” a veglioni e cene, i ristoranti chiuderanno alle 18, dopo sarà consentito il servizio in camera.

NEGOZI

Dal 4 dicembre al 6 gennaio saranno aperti fino alle ore 21.

Dal 4 dicembre al 15 gennaio, i centri commerciali riaprono nei weekend, ma nei giorni festivi e prefestivi saranno aperte solo farmacie e parafarmacie, sanitari, edicole e vivai.

A sostegno delle attività commerciali partirà da subito il piano Italia Cashless, ovvero dall’8 dicembre sarà attivo l’extra cash back di Natale: chi paga con carte riceverà un rimborso del 10% su tutti acquisti effettuati entro il 31 dicembre, su tutto. Il rimborso è fino a 150 euro a singola persona.

“Abbiamo evitato che questo rimborso fosse valido sugli acquisti online, dobbiamo favorire i negozianti ed esercizi commerciali - ha concluso Conte -. Occorre impegno e attenzione. Dobbiamo attendere che il piano vaccini possa essere attivo nel prossimo anno”.