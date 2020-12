Francesca Nanni nuovo procuratore generale a Milano

E' la prima volta che una donna va a ricoprire l'incarico al vertice della Procura generale del capoluogo lombardo. Fino a poche settimane fa era alla guida della Procura di Cagliari e prima, per 8 anni, aveva guidato quella di Cuneo. Ha ottenuto 14 preferenze, contro gli 8 voti andati all'altro candidato, Fabio Napoleone, ex consigliere del Csm ed ex procuratore capo di Sondrio, oggi sostituto a Milano. La procura generale milanese era vacante dallo scorso febbraio, dopo il pensionamento di Roberto Alfonso.