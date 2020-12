Il comune di Caraglio a sostegno delle imprese con contributi a fondo perduto

Il Comune di Caraglio interviene a sostegno delle attività economiche operanti sul territorio.



La Giunta Comunale, a tal fine, ha approvato in data 2 dicembre un piano straordinario di misure finanziarie a fondo perduto dell’importo di € 80.000,00.

L’iniziativa è finalizzata a sostenere gli operatori economici per i costi e le ricadute negative correlati alle improvvise chiusure obbligatorie per l’emergenza sanitaria legata al Covid-19.



I contributi a fondo perduto saranno riconosciuti ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità ed ancora in attività al momento dell’erogazione degli stessi.



Rientrano tra i soggetti beneficiari le imprese appartenenti alle seguenti categorie di attività economiche come attività prevalente:



1. Servizi di ristorazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, pub, pizzerie, locande con cucina caratteristica, bar, gelaterie, pasticcerie, attività di ristorazione connesse alle aziende agricole);



2. Commercio al dettaglio in sede fissa e ambulante non alimentare e sanitaria nell’ambito degli esercizi di vicinato (ad eccezione delle attività di cui all’allegato 1 DPCM 11 marzo 2020);



3. Agriturismi e strutture ricettive turistico-alberghiere;



4. Servizi per la persona (a titolo esemplificativo e non esaustivo: barbieri e parrucchieri, istituti di bellezza e centri benessere);



5. Attività produttive che sono state interessate da periodi di chiusura;



6. Sala da ballo/discoteca.



Le richieste di contributo a fondo perduto dovranno pervenire esclusivamente attraverso l’invio del modulo disponibile sul sito del comune nella SEZIONE “Primo Piano” tramite email certificata protocollo.caraglio@legalmail.it oppure con consegna al protocollo del Comune, previo appuntamento, con allegata copia del documento d’identità del richiedente.



Verranno accolte e valutate le richieste pervenute entro e non oltre lo scadere del termine prefissato, ovvero entro venerdì 18 dicembre 2020.



Per richiedere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali telefonando al numero 0171.617707 (Sig.ra Chiapello Vilma) o inviando una e-mail all’indirizzo protocollo@comune.caraglio.cn.it.