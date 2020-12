Il comune di Carrù lancia l'apertura della pagina Facebook ed Instagram

Il comune di Carrù sbarca sui social lanciando l'apertura di una pagina Facebook e Instagram.

La Giunta ha infatti approvato il “disciplinare per il funzionamento e l’utilizzo delle pagine/profili istituzionali del Comune di Carrù su social network e social media”.

"Ritengo che le istituende pagine istituzionali siano importanti per agevolare la comunicazione con cittadinanza in generale, nonché fondamentalmente per la promozione delle notizie, dell’immagine e delle peculiarità del nostro paese" - commenta il sindaco Nicola Schellino - "Esse però non rappresentano il canale ufficiale per raccogliere segnalazioni o reclami, essendo a ciò deputati i tradizionali canali consistenti negli uffici aperti al pubblico e nelle figure degli amministratori locali".