Il punto con l’amministrazione comunale di Fossano: l’ultima variazione di bilancio

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Fossano, è stata approvata la variazione di bilancio numero 13: una variazione importante che contiene, tra le altre cose, contributi alle associazioni e fondi per le manutenzioni.



Come espresso da Dario Tallone durante le “comunicazioni del sindaco”, sono stati illustrati alcuni passaggi fondamentali che l’amministrazione ha messo in campo.



“In questi giorni gli uffici stanno completando la liquidazione di 95mila euro alle associazioni sportive” ha esordito il primo cittadino ringraziando l’assessore Donatella Rattalino per il lavoro svolto. I fondi sono stati assegnati seguendo 3 criteri: il primo riguardante il numero di tesserati, il secondo lo squilibrio finanziario e per ultimo il volume delle attività effettivamente svolte.



Erogati inoltre più di 118mila euro in favore di strade vicinali e frazioni e più di mezzo milione di euro in contributi ed aiuti alle scuole fossanesi. Per quanto riguarda invece il trasporto anziani, sommando trasporto verso le strutture ospedaliere, mercato e cimitero, si raggiunge la cifra di 23mila euro.



Un lavoro importante inoltre è stato svolto dall’assessore, alla cultura e ai servizi sociali, Ivana Tolardo dove più di 143mila buoni spesa sono stati distribuiti e ai quali si andranno a sommare quelli in arrivo dal governo. Ottenuti anche, attraverso un bando, 10mila euro dal MIBAC per l’acquisto di libri. Per concludere, hanno raggiunto la somma di circa 100mila euro le uscite in favore delle diverse associazioni del fossanese.



Per i settori dell’innovazione, della mobilità, dell’urbanistica e dei servizi cimiteriali, a cura dell’assessore David Paesante, la somma totale investita si avvicina al mezzo milione di euro. Tra gli interventi da sottolineare vi sono i progetti della fibra ottica, il PUMS e lo sportello digitale.



Per quanto riguardano le deleghe dell’assessore Angelo Lamberti, sui lavori pubblici è da segnalare che si è sbloccata la risoluzione del contratto per i lavori al parcheggio sotterraneo e la passerella di via Torino, quella che attraversa la ferrovia, dovrebbe essere posizionata entro gennaio.



“In questo anno di difficoltà - ha poi concluso il sindaco di Fossano - l’amministrazione comunale ha lavorato parecchio e queste sono solo alcune voci. Un grazie lo dobbiamo fare agli uffici per la collaborazione ed il lavoro svolto. Fin dalle prime ore di questa mattina - mercoledì 2 dicembre - ho seguito con molta attenzione le attività riguardanti lo sgombero neve. A partire dalle ore 2.30 è iniziato il processo di sabbiatura delle strade, alle 4 sono entrati in azione gli spazzaneve ed alle 6 gli operatori hanno provveduto a togliere la neve da ingressi e cortile delle scuole”