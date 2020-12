"In Alta Langa situazione cinghiali totalmente fuori controllo: chi di dovere intervenga" (VIDEO)

Se ormai non si contano più i periodici appelli delle associazioni agricole affinché le autorità mettano in campo seri strumenti di contenimento rispetto a un proliferare dei selvatici che reca seri danni alle coltivazioni e rappresenta un costante pericolo per gli utenti della strada, quasi altrettanto numerose sono le segnalazioni di privati che, soprattutto in alcuni territori della nostra provincia, con sempre maggiore frequenza divengono loro malgrado protagonisti di incontri ravvicinati del tipo di quelli raffigurati nel video qui pubblicato.

A scriverci è un lettore, che da Bergolo ci invia questo video, girato ieri, mercoledì 2 dicembre, come testimonianza di una "situazione cinghiali in Alta Langa totalmente fuori controllo". "Scene come queste sono ormai all’ordine del giorno", ci fa sapere, prima di rivolgere l’ennesimo appello: "Sarebbe ora che la Regione intervenisse, prima che sia troppo tardi".