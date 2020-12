Italiani "blindati" nel proprio comune a Natale, l'appello di Coldiretti Cuneo: "Una beffa per gli agriturismi"

La decisione di blindare gli italiani nel proprio Comune nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno mette K.O. le strutture agrituristiche cuneesi, situate principalmente in piccoli centri rurali con una clientela proveniente dalle grandi città e dai paesi limitrofi. È la denuncia di Coldiretti Cuneo in riferimento alle misure del nuovo DPCM per le Festività di fine anno.

La situazione, come evidenzia il Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo Roberto Moncalvo, è paradossale: “La possibilità per le strutture della ristorazione e per i nostri agriturismi di rimanere aperti a pranzo durante le Festività è vanificata dai limiti agli spostamenti tra Comuni che impediscono agli ospiti di raggiungere le campagne. Eppure le nostre strutture sono tra i luoghi più sicuri per il rispetto delle misure anti contagio fuori dalle mura domestiche, essendo situate principalmente in zone isolate e avendo un numero contenuto di posti letto e a tavola, oltre ad ampi spazi all’aperto”.

“In questo caso vale il detto ‘oltre al danno la beffa’ – commenta il Direttore di Coldiretti Cuneo Fabiano Porcu – poiché il comparto agrituristico è tra quelli che hanno già risentito maggiormente degli effetti della pandemia, fra le chiusure del primo lockdown e l’azzeramento del turismo straniero durante l’estate”.