L’albese Egea sempre più "green": da fonti rinnovabili il 100% dell’energia di tutti i nuovi contratti domestici

Si fa sempre più importante l’impegno del Gruppo Egea sui fronti della sostenibilità e del rispetto ambientale.

Una sensibilità che interessa in modo particolare il ricorso alle fonti rinnovabili per l’approvvigionamento e la vendita di energia alle utenze clienti e il progressivo ampliamento di un già significativo parco di impianti di proprietà a chilometro zero.



Sono 18 quelli fotovoltaici che la multiservizi gestisce ad oggi e dai quali ricava energia 100% rinnovabile, così come avviene con la centrale idroelettrica realizzata lungo il fiume Tanaro, in territorio di Santa Vittoria d'Alba, e presso i quattro stabilimenti per la produzione di biogas e biometano operativi a servizio dei clienti del gruppo.



Un patrimonio che la multiutility con base ad Alba e radicamento nel Nord Ovest punta a implementare ancora con diverse nuove realizzazioni ora in fase di progettazione e autorizzazione, confermando quella sensibilità ambientale che rappresenta una delle direttrici del Piano industriale al 2025.



Una prerogativa che vede Egea sempre più orientata verso il perseguimento degli obiettivi enunciati nei "Sustainable Development Goals" dell’Agenda Onu 2030, come dimostrano anche i progetti legati allo sviluppo delle "smart cities" e al consumo responsabile, con primo obiettivo quello di fare diventare Alba prima città interamente "carbon neutral" d’Italia entro il 2027.



Una scelta di campo verso le buone energie che come detto si riflette in modo diretto sulle forniture verso la clientela. "Da alcune settimane – fa infatti sapere il gruppo – tutti i nuovi clienti luce su utenze domestiche stanno già ricevendo solo energia verde: un servizio aggiuntivo, quindi, e di qualità. I nuovi sottoscrittori di un contratto di energia elettrica con Egea riceveranno la comunicazione all’atto della sottoscrizione, mentre quanti sono già clienti possono passare immediatamente all’energia verde comunicandolo presso gli sportelli Egea, videochiamando le operatrici (collegandosi su www.energia.egea.it/sportello-a-casa) o telefonando al call center Egea (0173/441155). In entrambi i casi gli utenti riceveranno un attestato che certificherà la scelta green".



“Si tratta – spiega il direttore commerciale di Egea, Daniele Bertolotti – di un atto dovuto e di una scelta di responsabilità per noi e per i nostri clienti. Con questa iniziativa, infatti, la nostra azienda ribadisce nuovamente la propria volontà di contribuire alla salvaguardia del territorio e della comunità. Non è un compito semplice, ma agiamo per mettere a disposizione dei nostri clienti offerte e progetti sostenibili, accessibili a tutti. In questo modo ciascuno può, concretamente, fare la propria parte”.