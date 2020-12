Librando sull’uscio: alla Biblioteca di Bra attivo il prestito take away

Prenotare un libro e passare a ritirarlo presso la Biblioteca civica, osservando comunque le norme anti-Covid. Dal 7 dicembre sarà possibile anche a Bra, presso i locali di Via Guala 45, grazie all'attivazione del nuovo servizio di prestito take away, che parte in questi giorni in diverse biblioteche civiche italiane.



Vista la chiusura al pubblico dei locali come stabilito dal Dpcm del 3 novembre, il servizio sarà attivo dalle 15.00 alle 17.30 nei pomeriggi di lunedì e venerdì, e dalle 9.30 11.30 nella sola mattinata di venerdì, con il ritiro dei volumi preventivamente prenotati, il tutto nella più rigorosa osservanza delle restrizioni a contrasto della diffusione del Covid.



L'iniziativa, ribattezzata dai bibliotecari “Librando sull'uscio”, vuole avviare un servizio innovativo e sicuro, che garantisca però il tradizionale servizio di prestito bibliotecario ad un’utenza affezionata di lettori di ogni età, dai bambini, agli studenti e fino ai senior.



Il catalogo della Biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra è interamente consultabile sul sito www.librinlinea.it. Per usufruire del ritiro dei libri, gli utenti dovranno prenotarsi telefonando in biblioteca (0172.413049) oppure inviando una mail a biblioteca@comune.bra.cn.it, con indicazione dei volumi prescelti per il prestito.



Sarà possibile prenotare tutti i documenti conservati in biblioteca e destinati al prestito. Una volta avvenuta la prenotazione del materiale desiderato, gli operatori predisporranno un plico per il ritiro che avverrà nei giorni e nelle ore indicate e con le modalità comunicate al momento della prenotazione. Qualora un volume non fosse disponibile, i bibliotecari effettueranno una ricerca e richiameranno il lettore, proponendogli una scelta alternativa di titoli.



La consegna dei plichi avverrà negli spazi esterni, poco oltre l'ingresso della Biblioteca (da qui il nome dell'iniziativa), esclusivamente e rigorosamente dopo prenotazione. La restituzione avverrà dopo le operazioni di igienizzazione, secondo le procedure di regolamento anti Covid, per garantire la totale sicurezza degli utenti. Ricordiamo che è regolarmente attiva la piattaforma MLOL, biblioteca digitale online da cui è possibile scaricare, del tutto gratuitamente, e-book, audiolibri, materiale audio.