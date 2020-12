Primi fiocchi di neve e luminarie accese: a Bra il Natale è nell’aria (FOTOGALLERY)

E luce fu! Dopo la neve ecco le luminarie ad accendere la festa tra le vie di Bra, perché il Natale quando arriva arriva. E non c’è Grinch che tenga!

Un firmamento di luci da godere a naso all’insù, già da mercoledì 2 dicembre, targato Amministrazione comunale, Ascom, Confartigianato, sponsor privati e comitati di quartiere, in grado di creare una calda atmosfera che vuole a tutti i costi sopravvivere al Covid.

La stazione ferroviaria si conferma al centro della scena natalizia, con l’albero che esprime le emozioni ed i valori autentici del Natale in rima con accoglienza. Un trionfo di luci a forma di fiocchi di neve anche in via Cavour, via Vittorio Emanuele, via Audisio, via Pollenzo, via Moffa di Lisio, via Marconi, via Piumati, in corso Garibaldi con vista sui Battuti Bianchi e in piazza Caduti per la Libertà con vista sui Battuti Neri e Sant’Andrea.

Senza calcolare i balconi delle abitazioni in cui si possono ammirare decorazioni, alberi e alberelli di tutte le forme ed i colori. Una novità riguarda via Principi di Piemonte, dove una coppia di renne è illuminata alla base dell’iconico skyline dell’ex CRB, per l’entusiasmo di grandi e piccini. Pronti a scatenare i selfie?