Un nuovo bar per gli impianti sportivi di Busca

Si allestisce oggi il cantiere dei lavori per la sistemazione locali, attualmente chiusi, della palazzina degli impianti sportivi Ingegner Ferrero situati al piano terreno, all’angolo dell’ingresso secondario.

"E' un intervento - dice l'assessore allo Sport Diego Bressi - che le associazioni sportive aspettano da anni: una cittadella sportiva come la nostra ha bisogno di un locale di aggregazione e un punto di ristoro. Grazie alla partecipazione ad un bando pubblico, il cui contributo copre parzialmente i costi, ora riusciamo a colmare questa mancanza. Un grazie particolate all'ufficio tecnico che sa cogliere ogni opportunità di finanziamento".



Il progetto prevede la realizzazione della sala bar, di una cucina, dei servizi igienici per il pubblico e per il personale con gli spogliatoi e di una dispensa. L’appalto, con procedura Sintel, è andato alla ditta Costruzioni Frano Sas di Valdieri la quale ha offerto un ribasso del 30,82% per un importo complessivo finale di 127.908 euro.