Alba, abbandonano rifiuti: multati e denunciati dalla Polizia Municipale

Gli agenti della Polizia locale di Alba, nei giorni scorsi, sono riusciti a risalire ai responsabili di diversi abbandoni di rifiuti avvenuti fuori delle aree dedicate alla raccolta e in zone periferiche cittadine.



Gli autori, identificati grazie alle telecamere installate nei pressi delle aree ecologiche di raccolta rifiuti e ai controlli incrociati con gli uffici comunali, sono stati multati secondo la vigente normativa ambientale, che prevede sanzioni amministrative o penali a seconda del rifiuto abbandonato e della violazione commessa.



Tra i rifiuti trovati relitti di elettrodomestici, pneumatici, mobilia varia e macerie edilizie. I controlli ambientali da parte della Municipale continueranno nelle prossime settimane su tutto il territorio comunale.



L’assessore alla Polizia Municipale Marco Marcarino: “L’abbandono di rifiuti è un reato inaccettabile, vista ormai la possibilità di poter smaltire qualsiasi tipologia in modo corretto. Solo negli ultimi mesi sono state una decina le persone identificate. I miei complimenti agli agenti, che sono riusciti risalire ai responsabili: un lavoro spesso non semplice, ma indispensabile per sanzionare e scoraggiare simili comportamenti”.