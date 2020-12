Che cos’è Bwin Poker? Scopriamolo insieme

Il divertimento online è un fenomeno che sta crescendo nei numeri, anno dopo anno. Anche in Italia, dopo una iniziale diffidenza, si sta iniziando a prendere dimestichezza con piattaforme specializzate come bwin poker che garantiscono serietà, affidabilità e professionalità.

Finalmente il poker ha perso quell’aura “ottocentesca” da film di gangster, personaggi loschi sempre con il cappello calato sugli occhi e il sigaro in bocca che, nascosti in penombra dentro bettole di dubbia fama bevevano whisky e si guardavano in cagnesco, pronti a estrarre la pistola a ogni minimo sussulto.

Niente di tutto questo: una certa retorica appartiene a certi vecchi film in bianco e nero. Oggi il poker è una disciplina sportiva universalmente riconosciuta, fatta di un regolamento preciso, di molteplici varianti (Texas Hold´Em, Omaha e Omaha Hi/Lo, Seven Card Stud e Seven Card Stud Hi/Lo, Five Card Draw, solo per citare le più amate) e di tornei prestigiosi giocati in tutto il mondo e trasmessi anche nelle televisioni dell’intero pianeta.

E ovviamente anche il poker online gode della stessa dignità: basta sapersi affidare, come dicevamo all’inizio, a piattaforme affidabili e serie.

Il gruppo Bwin è tra un operatore nel campo del gioco che, grazie alla sua lunga storia, ha conquistato nel tempo una elevata popolarità. Il marchio nasce infatti addirittura nel 1999 con il nome di Simon Bold e nel 2001 avviene l’acquisizione da parte del gruppo Bwin Interactive Entertainment AG, con sede in Austria. Oggi il tutto è raggruppato sotto il monicker di Bwin Party Digital Entertainment, di Gibilterra.

Oltre vent’anni di storia, dunque, per un marchio che vediamo sempre più spesso anche a bordo campo negli stadi calcistici delle massime competizioni europee e mondiali, tra gli sponsor di squadre prestigiose e di tornei di calcio seguiti ed amati.

Il segreto del successo di Bwin in queste due decadi? Nulla è lasciato al caso: la bellezza della grafica, la stabilità del software, la cura del dettaglio. Chi gioca può creare un suo “avatar” e da quel momento diventa come entrare dentro un’autentica sala da gioco: si può girare tra i tavoli, scegliere la propria postazione e, addirittura, “sorvolare” i vari tavoli in una spettacolare vista globale a mosaico, per vivere l’emozione di giocare più sfide contemporaneamente in varie competizioni simultanee.

Tutto, come dicevamo, si svolge all’insegna della massima serietà proprio come in un vero torneo, dalla visibilità delle classifiche fino alle modalità di iscrizione, che possono essere di tipo “Sit&Go”, cioè tornei che iniziano senza un orario prestabilito ma soltanto quando si è raggiunto il numero necessario di iscritti, fino alla modalità “ante”, cioè con puntata prima della giocata iniziale.

Tutto questo è “coronato” anche da interessanti bonus di benvenuto che possono essere ottenuti leggendo attentamente il regolamento sul sito.

Quello che abbiamo descritto qui sopra è soltanto un “piccolo assaggio” delle virtù che in due decenni hanno reso il marchio Bwin conosciuto e apprezzato come una delle realtà di riferimento europee grazie al suo eccellente catalogo di partite e tornei di poker online.

Se vuoi vivere l’emozione di sentirti protagonista per una sera come in un film, entra in Bwin e non sarai deluso.