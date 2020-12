Perché i casinò online offrono i bonus senza deposito

Nella maggior parte dei casinò online sono presenti diverse tipologie di bonus. Una delle più grandi differenze fra i casinò online e quelli fisici sono proprio i bonus dei casinò. Questi bonus rendono il gioco per lo scommettitore più vantaggioso ed anche più adrenalinico e sicuramente lo spingono a piazzare un ammontare di scommesse superiore. Il giocatore infatti usufruendo dei bonus può scommettere senza utilizzare il suo denaro oppure ottenendo dei vantaggi molto interessanti.

Esistono diverse tipologie di bonus, la più vantaggiosa per il giocatore però è sicuramente quella senza deposito. In questo articolo andremo a vedere perché i casinò online offrono questa tipologia di bonus e quali sono le sue caratteristiche.

Quali sono le varie tipologie di bonus?

Che il sito sia AAMS o non AAMS nella maggior parte dei casi offre dei bonus molto interessanti. Sono ormai davvero in pochi i casinò online che non offrono alcuna tipologia di bonus.

Il bonus non è altro che un mezzo che il casinò offre al giocatore per incentivarlo a piazzare nuove scommesse. Esistono diverse tipologie di bonus, andiamo a vederle insieme.

Bonus senza deposito

Questi sono in realtà i più difficili da trovare online ma sono i più vantaggiosi per gli utenti. Per ottenerli infatti lo scommettitore dovrà solo registrarsi sul casinò online e potrà godere di un credito oppure di giri gratis con cui avrà la possibilità di vincere soldi reali.

Viene offerta questa tipologia di bonus per cercare di accaparrarsi una fetta di mercato di giocatori indecisi che cercano il bonus migliore. In questo caso infatti il giocatore per usufruirne non dovrà effettuare neanche il deposito di 1€. Il casinò online si prende la responsabilità quindi che il giocatore potenzialmente potrebbe sfruttare il bonus e non scommettere nulla con il proprio denaro.

La realtà dei fatti è che la maggior parte dei giocatori non si accontenta semplicemente dei bonus e proprio per questo dopo averne usufruito deposita altro denaro.

Bonus di benvenuto

In questo caso l'utente nel momento in cui si registra al sito web e deposita del denaro può usufruire di bonus molto interessanti che possono essere anche del 100% di quanto è stato depositato. Possono consistere anche in giri gratis su alcune slot in particolare.

Sono comunque bonus una tantum, cioè si possono ottenere solo al momento della registrazione.

Promozioni Speciali

Questi sono dei bonus ricorrenti oppure legati a situazioni particolari. Ad esempio un casinò online potrebbe concedere un bonus a tutti i giocatori che depositano denaro durante il weekend, oppure potrebbe dare un bonus a tutti quelli che piazzano una giocata nel periodo natalizio.

Promozioni VIP

Queste sono promozioni che sono indirizzate a tutti quei clienti che hanno mostrato fedeltà nei confronti del casinò online nel corso del tempo. Possono quindi usufruire di bonus a cui gli altri utenti non avrebbero alcun accesso.

Perché vengono offerti i bonus senza deposito?

I bonus senza deposito sembra che portino solo vantaggi nei confronti del giocatore che potrà usufruirne senza depositare nulla. In realtà esiste un vantaggio anche per il casinò online che li offre, infatti in questo modo riuscirà ad attirare l'attenzione dei giocatori e farli scommettere sulla propria piattaforma. È molto probabile infatti che il giocatore una volta aver utilizzato il bonus possa continuare a scommettere con soldi reali. Anche perché nella maggior parte dei casi questi bonus senza deposito non coprono moltissime giocate.

I bonus senza deposito da quali casinò vengono offerti?

I bonus senza deposito vengono offerti spesso e volentieri da quei casinò stranieri che hanno una licenza diversa da quella AAMS. Ci sono però anche alcuni casinò con licenza AAMS che mettono a disposizione degli utenti questi bonus. Si possono trovare quindi dappertutto, sia sui siti online legali per i giocatori italiani che negli altri che non lo sono.

Cosa succede se gioco il bonus senza deposito ed esco dal casinò online?

Il giocatore può decidere di usare il bonus e poi uscire dal casinò online senza giocare nulla con i soldi reali. Non ci sarà nessuno che impedirà allo scommettitore di comportarsi in questo modo. Non ha tantomeno alcun legame con la piattaforma che lo costringe a scommettere altro denaro una volta usufruito del bonus.

Conclusioni

In questo articolo abbiamo visto quali sono le caratteristiche dei vari bonus online ed in particolare quello senza deposito. Non ti resta che trovare un casinò online che lo offre e sfruttarlo al meglio.