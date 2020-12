Trapianto di capelli in Turchia: tutto ciò che devi sapere

La maggior parte delle attrazioni che ogni viaggiatore entusiasta spera di incontrare quando si avventura in un nuovo paese si trova nella Repubblica Turca. È una nazione meravigliosa con una vasta ricchezza naturale e un ammirevole patrimonio storico. Tuttavia oggi c’è un'altra peculiarità che sta attirando l'attenzione dei turisti: trapianto capelli turchia istanbul

Ovviamente il coronavirus ha colpito il turismo in tutti i paesi del mondo e anche la Turchia non ha fatto eccezione. I voli internazionali e le frontiere sono stati chiusi per alcuni mesi. Attualmente però i voli commerciali sono stati riattivati, non ci sono restrizioni ai viaggi dall'Italia alla Turchia e le cliniche hanno già riaperto le proprie porte.

Nel 2018 la Turchia è riuscita ad attirare più di un milione di turisti internazionali, che viaggiavano esclusivamente per fini medici. Nel 2019 Smile Hair Clinic ha inaugurato una nuova e lussuosa struttura medica per offrire promozioni adatte al paziente turistico e ai suoi compagni. Infine, nel 2020, sia le cliniche che gli hotel si sono rapidamente adattati alla quarantena e hanno messo in atto i protocolli di sicurezza necessari per garantire ai pazienti igiene e tranquillità.

Ma perché tanto interesse per la chirurgia della calvizie in Turchia? La perdita dei capelli è stata a lungo riconosciuta come un fattore importante che colpisce sia gli uomini che le donne. In Turchia, sono stati investiti diversi capitali e tanto personale nella creazione di strutture mediche di altissimo livello per affrontare facilmente questo problema estetico e, soprattutto, al miglior prezzo. Il costo non altera la qualità di questa procedura, quindi oggi ognuno può permettersi il trapianto di capelli desiderato.

Capelli forti e sani sono essenziali per attrarre il sesso opposto e per migliorare la propria autostima. La caduta dei capelli può cambiare completamente la propria vita, poiché causa problemi psicologici, perdita di fiducia in sè stessi e talvolta depressione. Ma non ci si deve arrendere: i trapianti di capelli che si eseguono a Istanbul offrono personale e strutture adatte a risolvere questo problema.

Oggi il trapianto di capelli viene eseguito in molti paesi. Ad esempio, alcune delle operazioni più costose vengono eseguite in Germania e Francia. In Germania, il costo dell'operazione raggiunge gli 8.000 €.

I capelli sono uno degli elementi principali della bellezza maschile

Resta inteso che questi prezzi non sono accessibili a tutti e che i capelli cadono alla maggior parte degli uomini nel mondo. E non solo agli uomini, ma anche alle donne. Per gli uomini i capelli sono uno degli elementi principali della bellezza maschile. Per questo motivo essi cercano di mantenere i propri capelli più a lungo possibile. Le persone vogliono sottoporsi a un trapianto di capelli per ritrovare la bellezza di un tempo.

Oltre ai costosi ospedali europei, è possibile trovare anche prezzi più convenienti. Anche in India, ad esempio, vengono eseguiti trapianti di capelli molto economici. Il prezzo in India può raggiungere gli 800 dollari. Ciò è dovuto al basso tenore di vita della popolazione e probabilmente alla scarsa qualità dell’intervento. Ma questa non è la scelta ideale.

Allora come si può trovare la qualità a un prezzo contenuto? È qui che la Turchia offre la soluzione al trapianto di capelli.







Dr. Mehmet Erdoğan Trapianto Capelli

Come funziona il trapianto capelli turchia tecnica dhi? I medici turchi negli ultimi decenni sono diventati molto famosi per un motivo molto semplice: fanno il loro lavoro in modo molto professionale ed efficiente. Praticamente non ci sono praticamente lamentele sull’efficienza dei medici turchi. In Europa i prezzi per queste procedure sono molto alti. In Turchia ti verranno offerti prezzi migliori, a partire da 1000 dollari americani.

Il trapianto di capelli in Turchia viene effettuato tramite una procedura nota come FUE. Ciò consiste nell'estrarre unità follicolari sane dalla zona posteriore della nuca o da altre parti del corpo per impiantarle nella zona superiore della testa, la regione più colpita dalla calvizie.

Il processo viene ripetuto fino a quando lo specialista del trapianto di capelli non estrae abbastanza unità follicolari per il rinfoltimento necessario dei capelli persi. La procedura può richiedere diverse ore e può essere eseguita in due giorni consecutivi. Le incrostazioni della zona donatrice, di circa 1 mm di grandezza, guariscono completamente entro i successivi sette-dieci giorni, lasciando ablazioni bianche estremamente piccole nascoste nei capelli sulla nuca e sui lati del cuoio capelluto.

Ora parliamo del viaggio...

La procedura per la pianificazione del viaggio è organizzata nel seguente modo. L'agenzia richiede foto molto dettagliate dell'intera zona calva e anche della nuca, in qualità di zona donatrice, per una pre-valutazione medica. Successivamente viene analizzato dal personale della clinica di Istanbul se il paziente è in buone condizioni e se è buon candidato per ottenere un risultato positivo.

Il paziente che ha programmato di recarsi in Turchia contatta la clinica scelta e la informa sulla data del volo e sull'orario di arrivo. Viene di conseguenza organizzato un appuntamento all’aeroporto con un autista, incaricato del trasferimento privato in clinica. Qui vengono eseguiti gli esami del sangue, successivamente il paziente viene accompagnato in hotel.

Il giorno successivo il paziente viene trasferito dall'hotel alla clinica per sottoporsi all’intervento di trapianto di capelli. Vengono fornite prima le informazioni preoperatorie, poi comincia l’intervento chirurgico che durerà tra le otto e le dodici ore. Alla fine della procedura, il paziente rientra in hotel per riposarsi.