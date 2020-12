Il “Natale Magico” della Scuola dell’Infanzia del capoluogo sotto i portici Mantica

Quest'anno i bambini e le insegnanti della Scuola dell'Infanzia di Cherasco portano il loro Natale fuori dalle pareti scolastiche.



Hanno pensato di allestire, sotto i portici vicino il Palazzo comunale, un viale di alberi dal titolo "Natale magico” con uno speciale omaggio a Gianni Rodari, nel centenario della sua nascita, e di portare così i loro auguri a tutti gli abitanti.



"Abbiamo deciso di condividere con la Città la vitalità, l'entusiasmo, l'energia e l'ossigeno che si respira all'interno della nostra scuola e che abbiamo la fortuna di respirare noi stesse ogni giorno. - riferiscono le insegnanti - I bambini, con il loro spirito positivo, i loro pensieri sempre felici, le loro idee geniali, ci hanno insegnato a vedere le nuove regole del momento e le difficoltà di questo anno scolastico, come opportunità di cambiamento e crescita. Con gli alberi multicolori, scintillanti, unici e speciali, che rappresentano molto bene l'essenza dei bambini, vogliamo scegliere di essere parte viva della comunità, di esserci a diffondere energia! Tutti noi desideriamo sentirci vicini, festosi e pieni di vita, anche in questo periodo così complicato. Vogliamo inoltre ringraziare l'amministrazione comunale per il supporto e l'attenzione continua alla nostra scuola e alle esigenze dei bambini che la frequentano".



"La scuola dell’Infanzia di Cherasco - riferiscono il sindaco Carlo Davico e Massimo Rosso delegato alla scuola – non è nuova a questo tipo di interazione con la Città. Negli anni passati era stato ideato il dipinto, disegnato poi dai bimbi, sulla casetta posta nell’area giochi vicino alla sede degli alpini, disegno apprezzato da tutta la cittadinanza. Quest’anno riusciranno a scaldare l’intera comunità con i loro splendidi lavori. Un grazie alle docenti ed alla scuola di Cherasco che insegna ai nostri piccolini ad essere parte integrante di una intera comunità".



Gli alberi saranno esposti dall'8 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021 sotto i portici della piazza comunale.