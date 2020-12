Rifreddo: il consiglio comunale dei Ragazzi lancia la mostra dei presepi online

Torna la mostra dei presepi proposta dai giovanissimi membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Rifreddo (CCR). Gli stessi, seguiti dall’educatore Andrea Besso e dal vicesindaco Elia Giordanino, preso atto dell'attuale situazione di emergenza sanitaria hanno però deciso di non esporre le opere presso il centro incontri “San Rocco” ma di raccogliere, virtualmente, le foto ed i video dei presepi realizzati dai rifreddesi.

A questo scopo i “ragazzi” invitano tutti i rifreddesi a fare il presepe ed a mandare una foto o un breve video della propria opera all’indirizzo e-mail ccr.rifreddo@gmail.com oppure via WhatsApp al numero 3297907892.

Tutti i contributi per partecipare al concorso dovranno pervenire tassativamente entro il 18 dicembre. Per ciò che consta la tipologia di presepe non ci sono particolari indicazioni.

Lo stesso potrà, infatti, essere il classico presepe fatto nelle proprie case, un presepe fatto con materiali alternativi oppure anche un presepe fatto all’aperto.Nell'invio andranno puntualmente specificati: nome, cognome, residenza ed un eventuale descrizione della propria creazione. Tutte le foto verranno raccolte in un video che verrà messo in rete e rappresenterà una sorta di augurio affinché tutti possano passare un buon Natale ed inziare bene il 2021.

“Sebbene - ci racconta il vicesindaco Elia Giordanino - il periodo che stiamo vivendo sia molto particolare e difficile con i ragazzi del CCR abbiamo mantenuto i contatti grazie agli incontri online. Purtroppo i ragazzi non hanno potuto prendere parte in prima persona all’organizzazione della “Sagra d’autunno” e delle “Notti delle streghe” ma siamo comunque riusciti ad organizzare qualche evento nel periodo natalizio. Approfitto dello spazio per ringraziare Andrea Besso, che ormai da molti anni segue le attività del nostro CCR e tutte le famiglie dei ragazzi, che sono sempre disponibili a collaborare con l’Amministrazione comunale per organizzare attività ed eventi”.