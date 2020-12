Motori: Matteo Greco a Vallelunga per celebrare il titolo GT Cup

Un ultimo weekend dal sapore molto speciale per Matteo Greco sta per prendere il via a Vallelunga, che sarà teatro da domani dell’ultimo round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2020.

Il pilota di Alba, laureatosi campione GT Cup con una gara di anticipo e vincitore anche del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance Pro-Am in quella che potrebbe definirsi una stagione perfetta, scenderà in pista con la Ferrari 488 Challenge #355 schierata da Easy Race, in equipaggio con Riccardo Chiesa (CH), con l’obiettivo di chiudere il campionato 2020 con un altro risultato di spessore.

Sulla carta la sfida di Vallelunga sarà davvero un finale impegnativo. Non ci sono molti precedenti per il Campionato Italiano Gran Turismo in questo periodo dell’anno sul tracciato intitolato a Piero Taruffi, e le previsioni meteo annunciano una doppia sfida condizionata dalla pioggia. La gestione dei diversi set-up e la scelta corretta degli pneumatici saranno fattori essenziali per assicurare la prestazione delle vetture, oltre all’immancabile sensibilità di guida dei piloti.

Il programma inizierà venerdì con due sessioni di prove libere in pista alle 11:15 e alle 14:35, mentre le due sessioni di qualifica avranno svolgimento sabato alle 10:40 (Q1) e alle 11:10 (Q2). Le due gare chiuderanno la stagione 2020 sabato alle 15:00 e domenica alle 11:00.

Il sito ufficiale del campionato www.acisport.it/CIGT e la pagina Facebook @CIGranTurismo trasmetteranno in streaming entrambe le gare, mentre RAI Sport (CH 58 DTT) e MS Motor TV (CH 228 SKY) seguiranno l’evento in televisione.

Matteo Greco: “Sarà una bella chiusura. Sono contento di tornare al volante della Ferrari 488 Challenge e di farlo a Vallelunga, un tracciato davvero molto completo che inizio a conoscere piuttosto bene. Non sono preoccupato dalla pioggia, abbiamo corso anche al Mugello con le gomme rain e quindi abbiamo dei dati su cui basare il lavoro di set-up anche per queste condizioni. Con la pioggia il gap prestazionale tra le GT Cup e le GT3 si assottiglierà, e questo potrebbe rappresentare un’opportunità per noi, ma restiamo concentrati sul nostro lavoro per chiudere questo anno fantastico con un bel weekend”.