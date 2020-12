Cambiano di medici di base a Clavesana, Cigliè, Roccacigliè, Carrù, Bastia M.Vì, Piozzo, Magliano Alpi, Rocca De Baldi

Dal 15 dicembre cesserà l’attività il Dottor Alberto Calleri medico di assistenza primaria con incarico provvisorio per l’ex ambito territoriale di Clavesana, Cigliè, Rocca Cigliè, Carrù, Bastia Mondovì, Piozzo, Magliano Alpi, Rocca De Baldi .



Gli assistiti in carico al Calleri dovranno effettuare la scelta di un nuovo medico recandosi, muniti della tessera sanitaria, codice fiscale, della delega nel caso in cui non possa presentarsi il Distretto interessato corredata dalla fotocopia del documento d’identità presso i seguenti Uffici e nei seguenti orari a far data dal 16 dicembre.



Sempre il 16 dicembre si inserisce quale medico titolare di medicina generale il Dr. Davide Lovera (tel : 320 725 95 53) che presterà la propria attività presso i seguenti ambulatori:



Piazza Don Rossi Giovanni (Loc. Madonna della Neve), 1 – Clavesana

Lunedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00

Martedì dalle ore 09,00 alle ore 11,00

Mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 11,00

Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00

Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,00



Via delle Scuole, 3 – Rocca Cigliè

Lunedì dalle ore 14,00 alle ore 15,00

Mercoledì dalle ore 11,30 alle ore 12,30



Piazza Castello, 2 – Cigliè

Martedì dalle ore 11,30 alle ore 12,30

Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00



Gli assistiti che vorranno effettuare la scelta del Medico dovranno recarsi, muniti della tessera sanitaria, codice fiscale, e della delega, nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato, corredata dalla fotocopia del documento d’identità presso i seguenti Uffici:



Sportello di Scelta/Revoca c/o Distretto SUD EST sede di DOGLIANI

Lunedì/Martedì dalle 08,00 alle 12,30

Mercoledì/Giovedì dalle 14,30 alle 16,30



Sportello di Scelta/Revoca c/o Distretto SUD EST sede di CARRU’

Mercoledì/Giovedì dalle 08,30 alle 12,30



Sportello di Scelta/Revoca c/o Ospedale di Mondovì Via San Rocchetto, 99

dal Lunedì al Venerdì dalle 08,00 alle 17,00 (orario continuato)



In via eccezionale, considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa al Covid-19, sarà possibile trasmettere via email le richieste di Scelta del Medico di Medicina Generale, unitamente ad un documento d’identità al seguente indirizzo: HYPERLINK "mailto:prenotazionicassa.mondovi@aslcn1.it" prenotazionicassa.mondovi@aslcn1.it