Fidapa Saluzzo: la somma destinata alla cena di Natale va ai più bisognosi della città

Alcune socie Fidapa Saluzzo nella sede della Confraternita di San Vincenzo di Saluzzo per il confezionamento dei pacchi natalizi destinati agli assistiti della congregazione

Iniziativa di generosità da parte delle socie Fidapa Saluzzo che si sono ritrovate nei giorni scorsi, nella sede della Confraternita di San Vincenzo, per confezionare pacchi natalizi destinati agli assistiti di questa organizzazione di laici cattolici che da oltre 150 anni opera sul territorio del Saluzzese, in aiuto ai più bisognosi e per la promozione della persona umana.

In considerazione della situazione drammatica che la pandemia Covid 19 sta creando in fasce sempre più allargate della popolazione – commenta la presidente Marisa Russotti Gullino- le socie del sodalizio hanno deciso di destinare il corrispettivo della tradizionale cena natalizia a chi in questo periodo così difficile, ha più bisogno di solidarietà e di attenzione.