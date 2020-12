Saluzzo, il nuovo progetto delle luminarie 2020 presenta la filastrocca “Segui la Stella”, Alice

“Segui la Stella Alice… non è illusione e sorridi Alice che Natale verrà!. Sarà una stella ad indicargli il cammino, quando senza clamori si presenterà e anche se velato da una mascherina della sua magia non ci priverà”.

Sono le rime iniziali di una dolce filastrocca che invita Alice a venire a Saluzzo, città che ha vie di toccanti di poesie, tapis roulant di luci e armonia.

La invita a seguire,” manine in quelle di mamma e papà”, il filo conduttore della stella, come vuole il nuovo progetto delle luminarie 2020 promosso da Ascom di Saluzzo e Zona, sottolinea il presidente Danilo Rinaudo.

"E’ stata scritta per noi, e lo ringraziamo per il cuore che ha messo all’interno, da Livio Ardelli, scrittore, autore del libro “Il segreto degli alberi alti” che si firma con lo pseudonimo di Elido Villari, anagramma del suo nome.

Arricchisce di poesia il nuovo progetto delle luminarie che conducono sulle vie dello shopping di Natale saluzzese, (che nonostante il periodo di emergenza sanitaria verrà) invitando agli acquisti nell’antica ex capitale del Marchesato.

La dolce filastrocca che conduce Alice, dal paese delle meraviglie a vedere le vetrine della città, viene riportata integralmente nell’articolo.

Sempre come Confcommercio Saluzzo parte, domani venerdì 4 dicembre, in rete con le altre realtà dell’associazione presenti in “Granda” la campagna “ Per Natale fai il buono”, che invita i consumatori a regalare un buono spendibile presso i tantissimi esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.

Tutti in prima fila nella promozione dell'acquisto consapevole in questo particolare momento di restrizioni dovute all’emergenza Covid. Il meccanismo è semplice: chiunque acquisterà un buono presso i negozi aderenti che saranno facilmente riconoscibili da vetrofanie o cartelli, riceverà un secondo buono di un valore pari al 10% del valore di acquisto, come omaggio spendibile, offerto dal commerciante di fiducia. L'acquisto potrà avvenire direttamente in negozio o anche online. All'iniziativa che sostiene la spesa "sotto casa", gli esercenti che intendono aderire sono ancora in tempo a farlo entro oggi.

La filastrocca di Elido Villari

Segui la Stella Alice… non è illusione

e sorridi Alice che Natale verrà!

Sarà una stella ad indicargli il cammino, quando senza clamori si presenterà

e anche se velato da una mascherina della sua magia non ci priverà.

Sarà forse povero di neve e di brina

e la gente ancora non si abbraccerà.

Ma splenderà il sole nella sua vetrina

e il tuo sorriso si rifletterà!

Non aver paura Alice…Natale verrà.

Non sei nel paese delle meraviglie ma…

Saluzzo ha vie di toccante poesia

tapis roulant di luci e armonia.

Tu segui la stella Alice non esitare

ti condurrà a negozi dal respiro antico

dove mercanti di sogni e parole

custodiscono un cuore di umanità.

Segui la stella Alice

Segui la stella sulle antiche vie …

manine in quelle di mamma e papà.

A piccoli passi sul cammino di luce

dove la stella ti guiderà!

C’è ancora un cuore oltre quelle vetrine

le stelle dell’Ascom le illuminerà.

Segui la stella…

Segui la stella Alice … non è illusione

e sorridi Alice che Natale verrà!

Elido Villari