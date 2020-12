Soluzione idroalcolica e mascherine a supporto di case di riposo, Comuni, Croce verde e Croce rossa del Saluzzese (FOTO)

Soluzione idroalcolica e mascherine, a supporto di case di riposo, Comuni, Croce verde e Croce rossa del saluzzese.

Anche nella seconda ondata non si ferma la vicinanza delle aziende del territorio nei confronti e dell’Amministrazione comunale di Saluzzo, che attraverso l’ufficio di Protezione civile coordina la distribuzione del preziosissimo materiale sul territorio.

Mauro Calderoni, sindaco di Saluzzo, ha fornito aggiornamenti costanti, attraverso la sua pagina Facebook, circa la fornitura di dispositivi e disinfettanti alle realtà territoriali.

Matteo Morello e Jojo Hui del ristorante Castellana San Giovanni hanno donato 50.000 mascherine, che hanno permesso di supportare la Croce verde Saluzzo, la Croce verde Bagnolo Piemonte e le Croci rosse di Melle, Manta, Sampeyre e Barge e i Comuni di Polonghera, Revello, Rifreddo, Costigliole Saluzzo, Frassino, Barge, Bagnolo, Manta, Gambasca, Casteldefino, Faule, Venasca, Rossana, Melle, Lagnasco, Piasco, Sanfront e Verzuolo.

“Perché — scrive su Fh il sindaco Calderoni — ‘ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia”.

Lo stesso è successo per le decine di litri di alcool etilico prodotto, appositamente per l’emergenza Covid-19, dall’ Azienda Sedamy] di Saluzzo. “Grazie alla generosità di Sedamy] — continua il sindaco — abbiamo portato un aiuto alle Case di riposo di Saluzzo, Verzuolo, Costigliole, Piasco, Manta, Sampeyre, Barge, Sanfront ed Envie”.

Una fornitura di “Sedaleool” è stata destinata anche alla Croce verde di Saluzzo, in primissima linea nella lotta al Covid-19 sin dall’inizio dell’emergenza pandemica. Alcool “prezioso”, come definito dalla Pubblica assistenza saluzzese, che servirà “per la sanificazione di mezzi e servizi”.

Proprio nei giorni scorsi, il volontariato locale era stato utilizzato come pretesto, da parte di una sezione partitica saluzzese, per un attacco all’ Amministrazione civica, circa il presunto mancato coinvolgimento di tutto l’associazionismo locale in una cerimonia di ringraziamento nel Consiglio comunale del 12 novembre.

Si era parlato di “dimenticanze” da parte del Comune. Che forse, giorni dopo, non si sono rivelate tali. “La verità è mite, la verità è silenziosa, la verità non è rumorosa. – scrive Calderoni prendendo in prestito le parole di Papa Francesco – Con le persone che cercano soltanto lo scandalo, che cercano soltanto la divisione, l’unica strada da percorrere è quella del silenzio”.