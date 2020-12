Volley A2/F: La Lpm Bam Mondovì verso la supersfida con la Roma, Beatrice Molinaro: "Non siamo al 100% ma in campo daremo il massimo" (VIDEO)

Dopo 41 giorni di sosta forzata dovuta alla non facile convivenza con il Covid-19, la Lpm Bam Mondovì è pronta a tornare in campo. Un ritorno non di certo sul velluto, visto che le pumine dovranno affrontare subito la proibitiva trasferta in casa della capolista Acqua & Sapone Roma. Domattina la squadra partirà in pullman verso la Capitale, dove sabato pomeriggio (ore 17) affronterà la Roma dell'ex Sofia Rebora.

Il campo chiarirà quanto questa lunga assenza dai campi avrà avuto ripercussioni sulla tenuta psico-fisica delle pumine, che prima della sosta viaggiavano spedite verso il vertice della classifica. La voglia di tornare in campo è tanta, così come quella di riprendere il cammino interrotto. A poche ore dalla partenza in direzione Roma, abbiamo raccolto le impressioni della forte giocatrice centrale Beatrice Molinaro: