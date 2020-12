Sci alpino, Coppa del mondo: cancellate le gare di Yanqing

La Federazione Internazionale dello Sci è stata informata dalla federazione cinese che le gare di Coppa del mondo in programma nella località di Yanqing in programma il 27 e 28 febbraio 2021, non verranno disputate a causa delle restrizioni imposte dalle autorità locali, legate al coronavirus, che impongono una quarantena obbligatoria di 14 giorni per chi arriva dall'estero.

Il programma prevedeva una discesa e un supergigante femminile, che sarebbe valse come gare preolimpica in vista dell'appuntamento di Pechino 2022.

La FIS attende la comunicazione ufficiale da parte della federazione cinese, attesa per i prossimi giorni, nel frattempo ha informato le squadre partecipanti alla Coppa del mondo di non considerare la trasferta asiatica.