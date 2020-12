Monterosso Grana: conclusi i lavori di manutenzione urgente sulle strade comunali

Terminati i lavori di somma urgenza per il ripristino di tratti di strade comunali a seguito degli eventi temporaleschi di luglio. Sono state realizzate due briglie sulla strada Oggeri-Rossi e due scogliere sulla strada Damiani-Pollini resesi necessarie in seguito alle forti piogge che hanno causato il distacco di alcune frane.

Sulla strada Cumbal-Martin (Tec) sono state realizzate alcune scogliere a protezione della strada e sostituiti i tubi, sottodimensionati, per lo scarico delle acque piovane che nel mese di luglio hanno invaso l'abitato di San Pietro; infine è stata installata una staccionata in legno per una maggiore sicurezza.