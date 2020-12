A Fossano i marinai in congedo al monumento dei caduti per la festa di Santa Barbara

Mercoledì 4 Dicembre ricorre la festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, degli Artiglieri, Artificieri, Genieri, Marinai e Minatori. La cerimonia si è tenuta al monumento ai marinai caduti di Fossano e alla quale hanno presenziato il sindaco Dario Tallone, l’onorevole Giorgio Maria Bergesio e i marinai in congedo fossanesi.



L’evento è stato accompagnato da una copiosa nevicata che ha reso il momento dell’alza bandiera magico. Ad oggi, per via dei pochi rimasti, purtroppo non esiste più la sezione dei marinai in congedo a Fossano ma i presenti tengono viva la memoria di chi ha donato la vita per la patria.



“Oggi 4 dicembre, mi sono recato con il Senatore Giorgio Maria Bergesio al monumento dei caduti della 2° guerra mondiale della Marina Militare per commemorare Santa Barbara - comunica il sindaco - È protettrice della Marina Militare italiana, dei Vigili del fuoco, delle Armi di Artiglieria e Genio, degli artificieri, dei montanari, dei lavoratori minerari e di molti altri lavoratori. A tutti voglio dire un grazie per il lavoro che stanno svolgendo per la nostra collettività”