A Savigliano, al lavoro per una Biblioteca sempre più "digital"

Da marzo non è più stato possibile entrare in Biblioteca a Savigliano. Nel frattempo però le iniziative verso gli utenti non si sono fermate. E’ proseguito il servizio di “take away”, ovvero di prenotazione e ritiro libri presso il cortile esterno della struttura, è stata attivata la collaborazione con il social Anobi per la consultazione online dei libri e si sono sfruttati il più possibile i canali social per far conoscere i nuovi titoli.

“Quest’estate nonostante il servizio attivo di asporto libri la gente era ancora un po’ timorosa, abbiamo quindi registrato 1/3 dei prestiti dei libri, adesso se ne fa la metà. Eravamo in attesa che venissero montati i plexiglas, ma proprio quando stavano per essere consegnati, il nuovo dpcm ci ha impedito di proseguire. Restano però attive tutte le altre attività ” spiega l’assessore Petra Senesi.

Ora sono due gli obiettivi: arrivare il più possibile ai giovanissimi e attivare, in la collaborazione con l’Auser, il servizio di consegna a domicilio per coloro che non si possono muovere di casa.

Per i bambini sarà attivato un calendario dell’avvento, attraverso la lettura del libro “Una Stella” e alla costruzione di un presepe. Un’attività che sarà pubblicata online sul canale YouTube della Biblioteca, pensato per i bambini dai 3 agli 8 anni e che andrà avanti per tre martedì di seguito a partire dalle’8 dicembre e in occasione della Vigilia di Natale.

Il canale YouTube sarà inoltre utilizzato per la nuova collaborazione con l’associazione “Cortocircuito” la quale caricherà alcune recensioni video de film per adulti e bambini presenti in biblioteca.

“Si sta facendo un grande sforzo per lavorare sui canali social - conclude l’assessore - perché è cambiato il modo di fruire la biblioteca”.

In questa fase non sarà prolungato il prestito dei libri (di un mese) per consentire una maggiore circolazione dei volumi.