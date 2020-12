Coldiretti Cuneo: gustose idee per i regali di Natale al mercato coperto di Campagna Amica a Cuneo

Il Natale si avvicina e chi è in cerca di idee originali per regali da leccarsi i baffi, non ha che l’imbarazzo della scelta con le proposte firmate Coldiretti Campagna Amica.

Nel nuovo mercato coperto di Campagna Amica a Cuneo in Corso Giovanni XXIII, 15bis (a fianco dell’ex zoo), a partire da domani, sabato 5 dicembre, sarà possibile comporre stuzzicanti strenne natalizie. I consumatori, infatti, avranno in omaggio un’elegante confezione regalo che potranno riempire con prelibatezze a Km zero per tutti i gusti e tutte le tasche, dai formaggi ai salumi, dai prodotti dell’alveare alle confetture, dal vino all’olio.

Le idee non mancano ai produttori Campagna Amica che sono pronti a dispensare consigli, ad informare sui luoghi di produzione e sui metodi di lavorazione e a suggerire i prodotti più adatti per cesti personalizzati, da quelli salutistici a quelli biologici, da quelli tradizionali a quelli vegetariani o vegani fino ai più lussuosi con specialità esclusive.

E domani, al mercato coperto di Cuneo arrivano anche le lumache che un produttore della rete Campagna Amica proporrà in qualità di azienda ospite. Un’occasione speciale per scoprire i segreti dell’elicicoltura e le caratteristiche di una carne prelibata e ricca di proprietà, ma soprattutto un’occasione imperdibile per acquistare e portare in tavola questo prodotto nei giorni dedicati alla lumaca con la Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo (che quest’anno causa Covid va in scena in un’inedita veste online), a sottolineare il legame di Coldiretti Campagna Amica con le tradizioni della nostra terra.

“Grazie alle aziende agricole della nostra rete – spiega Elisa Rebuffo, Responsabile provinciale di Campagna Amica – i consumatori possono scoprire realtà produttive del territorio e scegliere ogni settimana cibo e bevande a Km zero, di assoluta qualità, da portare in tavola oppure comporre in cesti natalizi. La scelta è vastissima tra genuine bontà da riscoprire, insoliti prodotti di nicchia, specialità agroalimentari locali, tutti controllati e garantiti dal marchio Campagna Amica”.

Dunque, appuntamento domani – come ogni sabato e ogni martedì, dalle ore 8.00 alle 14.00 – al mercato coperto di Campagna Amica.

A Cuneo, i produttori agricoli sono in città anche al mercato di Campagna Amica in piazza della Costituzione, ogni sabato in orario 8.00-13.00. In più, sono tantissimi i punti vendita aziendali targati Campagna Amica: l’invito è di cercare i più vicini tra le Fattorie del sito www.campagnamica.it